一名男網友發文抱怨，某天和女友愛愛，女友到達頂點的時候，竟然喊了另一個男生的名字「李龍馥」，讓他感覺頭頂超綠，也不知道該怎麼跟女友開口聊這件事，不少女網友看了以後笑歪，因為那其實是一個韓國歌手的名字，不知道原PO知道真相以後，有沒有比較開心。

一名男網友昨深夜在Dcard上發文分享，某天和女友激戰，女友高潮的時候，竟然大喊了一聲「李龍馥」，然後就睡著了，讓他超級傻眼，因為不是他的名字，讓他感覺頭頂綠綠的，也不知道該怎麼跟女友開口談這件事情。

貼文引起網友討論，不少女網友笑歪直呼，看到名字忍不住笑出來，原PO可以不用別擔心，因為女友應該沒讓你戴綠帽，她喊的名字是韓國歌手李龍馥。「超好笑，知道是偶像以後有好過一點嗎」、「超好笑一定是韓國明星，我真的笑到不行」。

另有網友則說，這一點都不好笑，在這樣的時機點，喊出偶像的名字真的很怪，也讓人感覺很差，換位思考，如果今天是男生高潮，喊了心儀女偶像的名字，女生真的可以接受嗎？不過也有人覺得故事太扯了，懷疑是創作文。