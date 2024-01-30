新北市社會局長李美珍及元亨寺台北講堂會常法師致贈感謝狀給仕招基金會，由課長周哲仁代表受贈。（呂健豪攝）

農曆春節將至，為了讓街友也能感受圍爐的溫馨氛圍，仕招慈善基金會贊助「2024點亮星空 照亮街角」歲末街友關懷慈善活動，課長周哲仁表示，董事長蔡衍明在31歲成立仕招基金會，一向是秉持著推廣家庭、孝親的觀念，後於2002年時覺得路邊流浪的街友朋友們，在家家戶戶團圓歡聚時卻有家歸不得、無家可以去，所以希望基金會能夠給街友帶來一點祝福。

「2024點亮星空 照亮街角」歲末街友關懷慈善活動是由衛福部及新北市政府社會局指導，財團法人新北市邱和成基金會、社團法人新北市善悅關懷協會主辦，財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、清海無上師世界會、宇呈環保興業有限公司贊助，讓街友在歲末之際，農曆春節前夕吃一頓溫馨的尾牙。

協辦單位還包含新北市府街友外展服務中心、警察局、環保局、就業服務處等單位，以及衛福部台北醫院、財團法人法律扶助基金會新北分會、三重社福志工隊、人安基金會、新北市善悅關懷協會志工隊、國立台灣戲曲學院京劇系師生等。

仕招基金會課長周哲仁表示，自2002年開始，基金會就秉持董事長蔡衍明的指示，開始從事街友的關懷外問工作，22年來受到新北市各界的協助，才能讓董事長的愛心散播到地方上的街友們，今天的餐會就是邀請街友在歲末寒冬一起聚會，給他們一點溫暖，可以過一個快樂的春節。

周哲仁說，基金會在過年前就會配合各縣市政府，以不同的方式，配合社工、志工來致贈慰問的紅包，新北市的作法則是與各單位共同來舉辦一場尾牙，希望街友可以吃一頓比較精緻的飯菜，並接受基金會的慰問紅包，讓他們感受到一場溫馨的集會，這樣的工作未來也會繼續做下去。