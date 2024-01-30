苗栗縣頭份市民張志豪、張志瑋兩兄弟在寒冬送暖，30日捐贈市價逾20 萬元的「2000斤白米、3840包經濟麵條與1250斤傳統米粉」物資，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚兩兄弟善舉，感謝他們照顧弱勢的愛心，期以拋磚引玉，讓縣內弱勢家庭、團體與身障機構等，感受到社會溫暖，過好年。

張志豪表示，過去常聽聞縣長鍾東錦在擔任議員時就默默在幫助弱勢團體，如今與弟弟有能力希望能盡份棉薄之力，而自己在成心科技公司服務，更獲得董事長的大力支持，3人齊心準備白米、麵條、米粉等物資，希望幫助需要幫助的人，更希望能藉此拋磚引玉，讓苗栗更多年輕人一起發揮愛心。

縣長鍾東錦說，兄弟事業有成之餘，有想到辛苦的鄉親，回饋社會，這分心意令人感到溫暖，這些善心舉動需要代代相傳，尤其在這歲末寒冬之際，張志豪、張志瑋捐贈了實質的物資，希望讓弱勢家庭、團體都能過好年，相信越來越多人響應愛心，社會就會更和諧，苗栗幸福感大大提升。

社會處長楊文志指出，農曆新年將至，縣府結合苗栗玉清宮辦理「苗栗縣弱勢邊緣戶家庭年節關懷慰問」，針對去年特殊重大變故家庭，由社工從中評估40戶家庭，再由社會處與各地方秘書於年節前親自前往家戶致贈年節禮金8000元。

此外，也與慶福基金會、佛教淨心慈善基金會合作捐贈萬件保暖衣、500份幸福物資箱，感謝企業、宗教團體等照顧苗栗鄉親，有錢出錢有力出力，無論金錢或物資，社會處定會依照弱勢群眾程度適當分配。