農曆春節將至，新北市民政局今結合土城區公所、在地里長、志工及替代役男公益關懷，前往2戶年邁與獨居長者家慰問及清掃，替代役男從掃地、拖地到清理廁所，協助長輩們打掃居家環境煥然一新，並張貼新北春聯「吉龍舞春」，民政局長林耀長及土城區公所周晉平區長也貼心致贈電熱毯、年節餅乾及營養品，祝福長輩們健康、平安、幸福、「錢都有餘」。

民政局長林耀長表示，農曆新年前夕，民政局與區公所啟動36場次替代役關懷獨居、行動不便及年邁的長者，共動員120名替代役於年前分梯、分區協助長者進行年節環境大清潔，用實際行動送愛。

本次訪視的林姓原住民姊弟，高齡85歲的林阿嬤和78歲的林阿公為老老照顧，林阿嬤表示，弟弟從去年7月安裝心臟支架後，因心肺疾病臥床在家，皆由她照顧，但自己年事已高、行動緩慢，也有慢性疾病，感謝公所每天中午派員送餐，這次更與民政局安排替代役大掃除，讓姐弟可以過一個舒適好年，心中滿是歡喜與感謝。

另一戶為高齡84歲獨居的王阿嬤，健康不佳，平日需倚靠拐杖才能活動，生活必需品只能疊放在易拿取處，也無力進行環境掃除。王阿嬤說，很高興這些跟孫子一般年紀的替代役男來協助居家環境清掃及陪伴聊天，已經很久沒有這麼開心了。

參與活動的替代役林姓役男表示，能夠到長輩家協助打掃是難得的經驗，可以貢獻一己之力讓長輩有乾淨舒適的環境，溫暖開心過新年。

林耀長說，新北民政局連續10年辦理替代役「歲末關懷獨居長者及協助居家清潔」活動，至今已逾500場，動員1800人次役男投入地方關懷，展現替代役男社會公益服務的精神，年輕人的活力熱忱讓長輩們倍感窩心，也期許這項到府送暖行動，帶給長輩更多愛與溫暖。