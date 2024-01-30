前「微風女神」郭源元今（30）日舉辦個人第二本圖文書《儘管掉下來吧 我會接住你》，她在去年6月勇敢說出被黑人（陳建州）性騷的經歷，希望藉由自己的勇氣，擁抱每一個受傷的心靈。她花了4個月創作這本書，過程也曾自我懷疑，「寫了、畫了會有人要看嗎？」，但當她開始創作後，一切的擔憂都如浮雲飄散。

郭源元說，創作對她來說，是跨出舒適圈的舉動，「是時候想看看自己能做到哪」。在創作這本書的過程中，她遇到了「＃MeToo」事件，這件事沒什麼影響到她的心理狀態，「在說出來之前，我已經有所覺悟」。

即使如此，她在事發後仍經歷3、4個月的停滯期，「我擁抱所有人生經歷與苦痛的關卡，用支持者角度，擁抱受傷的靈魂。我有覺悟會被攻擊，但我收到的溫暖更多，也是練習被接住」。

此外，她除心疼大牙（周宜霈）的遭遇外，也慶幸自己很幸運，「就是盡我微薄之力，說出自己的經歷來支持她，她還有風波要經歷」。而在大牙被判不起訴後，郭源元有私下傳訊息關心，「感覺她放下了某一顆大石頭」

如今第二本書順利出產，郭源元希望可以用創作療癒人心，至於銷量，她笑說：「就交給出版社來催了！」而她也不排斥任何工作邀約，保持開放的心來面對人生，「龍年是我的本命年，很興奮、期待，祝大家龍年行大運」。

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