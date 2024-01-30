夏克立與黃嘉千16年婚姻好聚不好散，昨(29日)媒體在士林法院等待炎亞綸時，意外巧遇準備前往地院閱卷的夏克立，他再次重申女方所說的家暴指控都是子虛烏有，他從未動手，至於傳聞有傷勢，他稱是黃嘉千自己用手抓的，雙方依舊各說各話。

夏克立近來為了離婚官司多次回台，據《自由時報》報導，夏克立昨受訪再度表示從未對黃嘉千動手，且女方也拿不出證據，所謂的傷疤他認為是黃嘉千自導自演，他無法接受，更表示「在加拿大要弄一個男人很簡單」，並表示因為官司目前沒工作，農曆春節將至，他卻完全沒有要團圓的開心心情，也對在場的記者先說新年快樂。

近日，夏克立在微博上傳5分鐘的影片，表示看到新聞說，有人在劇團尾牙問黃嘉千：「妳最後一次被打是什麼時候？」他直言無法接受，「你覺得一個過年時期的尾牙，是適合開家庭暴力的玩笑嗎？」且不只尾牙，任何時刻都不適合開家暴玩笑，「黃嘉千的回答是說她看證據，我跟你說，她沒有證據她有被家暴」。

夏克立更抨擊前妻，一個真正遇過被虐待的人會有巨大創傷，根本不會用這件事當話題，也不會同意別人用這件事開玩笑，「真的誇張，你們都很誇張，這個世界變什麼樣子，怎麼會這麼誇張」，並認為世上不是只有他們這對離婚夫妻遇到這種問題，希望大家不要只信片面之詞。

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