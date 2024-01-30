不少人都有掉髮的困擾，其實只要吃對營養，就能促進頭髮長得更快又健康。對此，營養師程涵宇分享有益於頭髮生長的關鍵4大營養，包括蛋白質，以及維生素A、C、E。其中她提到，維生素E能調節頭皮油脂平衡與提升保護力，而有「水果油脂王」、「森林奶油」等稱號的酪梨，正是含量豐富的代表性食材。

程涵宇在個人網站撰文表示，想加速頭髮生長，其實只要吃對食物，就能帶來正面影響，她並盤點以下促進頭髮生長的關鍵4大營養，以及各自食物來源，以供民眾參考：

1、蛋白質：體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質所構成，一旦蛋白質攝取不足，就恐發生掉髮問題。建議每天可飲用牛奶480毫升，或選擇人體吸收率及利用率高的優質蛋白，如雞蛋、雞胸肉等，從而提高生髮效率。

2、維生素A：在毛囊生長、分化和維持方面扮演著重要角色，能讓頭皮毛囊健康生長及新陳代謝，若缺乏恐導致掉髮和毛囊過度角質化。包括菠菜、胡蘿蔔、櫛瓜、芒果等，都是很推薦的獲取來源。

3、維生素C：可促進膠原蛋白形成，而膠原蛋白能夠強化頭髮韌性、防止頭髮變脆或斷裂；另外，維生素C具促進鐵質吸收的作用，有利於頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好。食物來源可吃奇異果、芭樂、小番茄、柑橘。

4、維生素E：能調節頭皮油脂平衡、提升頭皮保護力，推薦食物有腰果、芝麻、橄欖油、酪梨。其中堅果種子類除了富含維生素E外，還含有多種有益頭髮生長、頭皮健康的營養素，像是維生素B群、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸；但要注意的是，應選擇原味、天然少加工的品項，一天攝取一湯匙的量即可，且開封後要記得放到冷藏保存，以免變質。

此外關於酪梨，若從營養學觀點來看，其實並不是水果，由於脂肪含量豐富，在分類上被歸為油脂類。營養師劉雅惠先前就分享，酪梨有4大優點，包括富含單元不和脂肪，能保護心血管；富含維生素C、E，能抗氧化；延長飽足感，降低進食慾望；含維生素A能保護眼睛。但仍要注意攝取量，吃過多不僅沒幫助還容易發胖。