台灣經濟研究院預測，2024年外需表現回溫有望帶動台灣經濟成長，然大環境多重利空因素仍然籠罩，科技發展迅速亦為台灣中小企業增添不確定性，當前正是台灣外貿轉型的關鍵時刻。對此，Alibaba.com將全面擴編服務全台中小企業的客戶經理專業團隊，預計規模將成長3倍，約150位專業外貿人才以顧問深度陪跑的形式，協助中小企業挖掘商業模式、精準定位客戶群體並獲取高品質訂單。

Alibaba.com曾促成台灣首個跨境電商企業交流共學組織「商圈」、「網商會」，近4年在全台就已舉辦逾500場電商講座，吸引超過24,000間台灣中小企業參與、一年平均舉辦65場育商活動，共超過12,000間商家參加。此外，更於2017年開啟產學合作，培育台灣新生代學子成為電商人才逾5,000人，及透過定期舉辦「跨境電商達人賽」、「橙功營」等，協助台灣企業多方面培養並持續提升外貿電商人才能力，掌握Alibaba.com平台逾4,700萬活躍買家的優質商機。

AI浪潮席捲下，新科技的日新月異更使得中小企業理解其重要性但難以上手。Alibaba.com觀察企業操作外貿電商過程中，就常見上架以及客戶溝通與數據分析等挑戰，因此Alibaba.com打造首款「懂外貿」的AI原生工具「AI生意助手」，致力幫助商家在每個不同的外貿環節提供智慧輔助，為生意帶動增量、提升轉化、尋找商機。

「AI生意助手」從外貿跨境電商的操作環節層層切入，一站式解決商家營運瓶頸，幫助企業省力、省時間以及緩解行銷和業務人力短缺危機。當中「智能發品」功能，可在商品上架階段，提供文案與標題優化、擴充關鍵字建議、並可智慧生產圖片與影片，優化產出更符合市場需求與賣點的內容，提升商品搜尋與轉化率。在接待層面，「AI生意助手」能綜合對話資訊對回覆進行潤色，並協助商家自動生成RFQ報價訊息，也可展現算法分析生成的買家偏好，幫助商家能更符合買家的需求。