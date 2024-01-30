「帝寶名媛」李珍妮去年11月參與王姓富商餐敘時，與同場「地產名媛」王子苓、前主播爆發嚴重口角。沒想到，李珍妮現場飆罵王、前主播是「做雞的」，雙方隔空交戰。如今又爆出「李珍妮孤戀80歲王姓富商」。李珍妮現身控，「王子苓把髒水潑到我身上，和王姓富商真的有關係、泡玫瑰浴的也是王子苓。」此外，李還加碼爆料「王姓富商還會匯款給王子苓，誰沒事會匯款呢?」

控王子苓才是富商密友！李珍妮秀證據火大反擊：別潑髒水到我身上

拿出王子苓和富商多張在餐會上合照，李珍妮不願被汙衊、越講越氣憤，「王子苓跟王姓富商拍多少張照片，照片會說話，其中還有包含當天去地檢署兩位女子」。另外，李珍妮還爆料，「王姓富商匯款多次給王子苓的女兒，可見他們之間真的有關係，不然沒事會給人家12萬到14萬嗎?」

李珍妮秀證據反擊：王子苓別潑髒水到我身上。(游定剛拍攝)

王子苓電訪回應，「我昨天下午3點到晚上11點，和家人、朋友到信義安和警局做筆錄，也正式對李珍妮提出妨礙名譽以個資法、跟騷罪，目前完全走司法程序，另外，對於她在網路上po出照片，及不實的指控，我會再加一條誣告罪」。

王子苓日前已赴警局向李珍妮提出告訴。(游定剛拍攝)

雙方會反目成仇，全因去年11月參加同場餐敘。當天晚到1個多小時的李珍妮講述事件過程，「他給我的麵包是冷的，且是吃過的剩下2、3片，我想要一個完整熱的，其他很多餐食都是冷的。」後來，王子苓等人當著我、卓姓女子面前罵我們三字經，「幹XX跟那個賤人，說我長得像聖誕樹的賤人」。李珍妮認為，「聖誕樹是個很神聖的，怎被她拿來當成是飯後揶揄的話題，聖誕樹真的很無辜！」

王子苓委任律師聲明稿。(翻攝王子苓臉書)