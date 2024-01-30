2023台灣國際熱氣球嘉年華為台東帶來觀光潮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫後全台民眾瘋出國，台東縣政府今天公布2023年度縣內主要觀光景點遊客統計，共有超過870萬人次的遊客造訪，達到疫情後旅遊人次新高，較前1年增長約7.34％，顯示國旅並未因此而縮減。縣府表示，鹿野高台及池上大坡池成為全年度破百萬人次的景點，尤其以縱谷地區景點成長達16.22％。

台東縣長饒慶鈴表示，疫情趨緩後，出國潮湧現，為因應此挑戰，縣府積極推行多項策略，包括辦理大型觀光活動、增加多元活動內容、以及夜間觀光活動等，成功降低了出國潮對觀光業的衝擊，成為遊客人數增長的主要原因之一。

2023鐵花燈の祭為台東帶來觀光潮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023溫泉祭為台東帶來觀光潮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴說，2023年台灣國際熱氣球嘉年華活動成功帶動了縱谷地區的遊客人潮，為吸引連假遊客，縣府積極舉辦東浪嘉年華、台東知本溫泉季等活動，並新增夜間活動「鐵花燈の祭」及藍海生活節水舞展演等，使台東夜間觀光更加吸引眼球。

縣府交觀處指出，台東觀光一向以結合在地獨特元素為特色，並強調慢經濟及慢生活，為提供遊客更完善且更美好的台東旅遊體驗，疫情期間至今，縣政府持續更新周邊環境軟硬體設施，提升公共交通運輸環境和服務。同時，積極輔導台東特色旅宿認證。自2月1日起，縣府更將推出「2024台東獎勵旅遊及度假會議方案」，鼓勵國外遊客參與台東盛大活動，長期停留，深度體驗台東之美。