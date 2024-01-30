王男酒後騎腳踏車返家，沿環漢路四段往新莊方向，後方騎車機車的邱女疑因天色昏暗，碰撞到王男腳踏車。（民眾提供）

21歲邱姓女騎士（29）日深夜騎車行經板橋區環漢路四段，不慎擦撞到同向51歲騎乘腳踏車的王姓男子，邱女倒地後，慘遭後方溫姓男子轎車輾壓，邱女送醫傷重不治。警方查出，溫男並未飲酒，王姓腳踏車騎士酒測值達1.1，王男、溫男均有過失致死罪嫌，警方將釐清三方肇責，依過失致死罪偵辦。

警方指出，昨晚間11時，王男酒後騎腳踏車返家，沿環漢路四段往新莊方向，後方騎車機車的邱女疑因天色昏暗，碰撞到王男腳踏車，2人雙雙倒地，邱女滑行出去倒在路上。

50歲溫姓男子駕車從後方駛來，閃避不及，直接輾壓邱女，她全身多處骨折、頭部重創，緊急送往亞東醫院急救，經過1晚搶救，今（30）日凌晨不治，王男則是全身多處擦傷，經包紮後無礙。

由於王男騎腳踏車，依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元至2400元罰鍰，而溫男未飲酒，但王、溫2男均有肇責，警方釐清肇責後，將依過失致死罪偵辦。