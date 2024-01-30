日本熊本市長大西一史一行7人30日拜會台南市政府，由市長黃偉哲親自接待。黃偉哲認為，熊本與台南有很多相似之處，包括都有台積電進駐設廠，且台積電熊本廠迅速建設並即將完工，他很肯定熊本官方的行政效率。
黃偉哲還說，非常歡迎大西一史市長及其團隊，此次來訪不僅與台南市政府交流交通、都市規畫及水利等方面的政策，台南也非常關心先前能登半島發生的地震，往後台南與日本的友誼還會持續下去。
此外，今年適逢台南400，黃偉哲也特別準備台南400紀念茶壺與燈會限定茶葉禮盒致贈給大西市長，並介紹2024台灣燈會及國際蘭展等活動，歡迎訪賓再度來訪。
大西一史首先感謝2016年熊本地震發生時，前台南市長賴清德地震後馬上到熊本捐助善款，此次台南也提供善款給能登半島的地震災區，大西市長代表石川縣表示衷心感謝。至於此次來訪，也感謝市府水利局、都發局與交通局熱心分享經驗，希望日後熊本市與台南市能有更多交流，加深彼此的友誼。
市府說，熊本市位於日本熊本縣，以熊本城、熊本熊、周遭豐富的溫泉資源，以及美味的地方美食享有盛名。台積電於2021年宣布在熊本縣建廠後，一廠即將於下個月啟用，現已規畫在當地建置二廠。
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