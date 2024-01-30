農曆春節是採購熱潮，雲林縣消防局針對所有大賣場進行訪視稽察，以確保消防安全設備、防火避難逃生設施、建築物防火區畫設都有落實，自去年底迄今檢查604家次，不合格數為51家次，開立限期改善通知單，要求立即改善。

雲林縣消防局2023年年11月下旬啟動「2024年人潮出入眾多場所之消防安全」專案稽查，稽察對象包括商場、市場、超級市場、百貨商場、電影院、視聽歌唱場所、遊樂場、旅館、飯店、餐廳等。

張麗善30日親自率隊到斗六市一家大賣場訪視，她呼籲民眾到人潮聚集的大賣場、超市採購時先觀察一下逃生系統以及路線，有備無患更可放心採買，她也要求店家務必保持逃生口淨空、動線要清楚、防火區不能拆除。

消防局長林文山表示，先前檢查發現51家不符規定，均要求限期改善，萬一發生火警，賣場員工要做初期滅火行動，接著通報、避難、引導。

春節是闔家歡時刻，消防局呼籲民眾，應特別注意用火及用電安全、使用燃氣熱水器注意保持空氣流通、若需放鞭炮使用具有認可標示的爆竹或煙火、進入公共場所休閒娛樂時應注意避難逃生路線。