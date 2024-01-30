行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫案，國民黨認為院版仍有核定時間、工程時間長及地方負擔較多等問題，和高雄捷運捷運相比有大小眼的問題，也盼中捷綠線延伸案能儘速通過。對此，行政院長陳建仁重申，當時中捷藍線計畫存有諸多爭議，感謝台中市府和交通部多次協商，雙方達到共識，才會核定計畫。

國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興上午召開記者會，並提出3大訴求，一、優先發包捷運藍線的細部設計規畫案，經費不足部分，行政院用第二預備金辦理；二、2025年預算，交通部須編列藍線細部設計經費；三、大工程未發包，小工程先進行，未來捷運綠線延伸等案將持續爭取加速通過。

對此，陳建仁下午出席第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮並接受媒體聯訪，他說，有關台中捷運藍線核定，行政院和交通部都做許多對外說明，台中市府所提計畫，無論在站址、路線或經費暴增，及捷運和公路間的互相影響上有很多爭議，感謝台中市府這段期間和交通部溝通協調，在專業上做了很多考慮，雙方達到共識，才會核定計畫。

陳建仁說，希望台中捷運藍線計畫核定之後，10年後就能順利通車，這就是中央跟地方合作所促成的結果，也感謝現任台中立委積極爭取，也要感謝台中市府和交通部就專業部分做出協商，才能有這樣的結果。

此外，橫跨雙北的環狀線二期和萬大線一期、二期經費不足，差額約757億元，台北市府希望爭取中央補助。陳建仁則說，中央政府對於補助地方政府興建捷運，一向是不遺餘力，如同稍早提到的台中捷運藍線和綠線，據他所知，台北市府提出來的的三個捷運修正計畫，現在已經送到交通部審議當中。

陳建仁說，中央對於經費補助有一套規則，會按照不同標準補助不同縣市從事捷運興建，未來將按照這樣的標準跟規則來做相關補助核定。