疫情解封後，旅客出入機場快速增加，桃園機場公司選定旅客使用率高的73組洗手間，導入智慧化系統清潔管理，裝設人流、濕度、異味、衛生紙量4種偵測模組，一旦偵測到異常就能即時通報，巡檢頻率從20分鐘縮減為10秒一次，清潔不疏漏，因此獲得日本廁所協會未來賞及人氣獎。

圖說洗手間衛生紙盒內安裝感測元件，衛生紙捲量減少會通報人員更換。（桃園機場公司提供／蔡亞樺台北傳真）

洗手檯及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水。（桃園機場公司提供／蔡亞樺台北傳真）

桃園機場目前共有500組洗手間，桃機公司從2022年規畫導入智慧化管理系統，至今73組洗手間裝設完成，桃機公司預計未來3年會增加23組洗手間，「智慧洗手間」將達到96組。2023年日本廁所協會比賽，須提供服務滿3年以上才有入圍資格，除了桃機公司參展，日本國道休息站、學校洗手間皆有參展。

桃機公司指出，洗手檯及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水；洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若瞬間湧入如廁民眾，系統會發出通知，可立即調派工作人員至現場加強維持環境清潔。

另外，智慧洗手間也加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，可監控廁所異味氣體並即時回報進行打掃，確保洗手間內無異味；最後在馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，捲紙量若低於5％（約1公分），就會通知工作人員需注意更換衛生紙捲。

桃機公司表示，機場也應用4G電信網路 NB-IoT 科技，導入智慧洗手間管理系統，包含主動偵測、預防異常、即時通報、提高維護效率四大功能，全面掌握廁間即時狀態，巡檢頻率從原本約每20分鐘一次，縮減為每10秒鐘一次，導入科技輔助維持廁所的清潔品質，未來持續提升副，讓旅客享受舒適潔淨的如廁環境。