中華電2023年第4季合併營收為618.6億元，年增加4%；營業淨利為104.5億元，年減少4.6%；EBITDA為203.8億元，年減少2.2%；歸屬於母公司業主淨利為82.6億元、年減少1.7%；每股盈餘1.06元；排除一次性減損事件之影響(含投資性不動產減損及3G汰停減損)，營業淨利及歸屬母公司業主淨利分別年增2.2%及7.2%。中華電2023全年營收為2232億元，年增加3%；營業淨利為463.5億元，年減少1%；EBITDA為860.1億元、年減少0.3%；歸屬母公司業主淨利為369.2億元、年增加1.2%；每股盈餘4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

董事長郭水義表示，中華電2023年財務績效超越財測，2023全年營收及每股盈餘創六年新高，並連續四年成長。隨著台灣電信市場在第四季整併完成，產業進入三家業者的新格局，中華電市值佔台灣電信業整體市值60%，遙遙領先同業；截至2023年11月止，行動營收市佔及客戶數市佔亦雙雙超越同業，各達40.2%及37.1%，持續站穩電信業者領導地位。此外，中華電5G客戶數超過300萬，位居台灣第一。中華電的行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49%。中華電有信心在基礎建設最廣、網路容量最大、傳輸速率最快以及品質最好的5G網路基礎上，進一步擴大與同業的領先差距。

總經理林昭陽表示，去年第四季三個事業群均於繳出營收年增率正成長的成績單。個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；其中，由於全球通漫遊方案廣受歡迎，2023年國際漫遊營收已飆升至超過COVID-19之前的水平。在企業客戶事業群方面，整體營收受惠於資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續八季度成長。國際事業群營收亦大幅成長33%。隨著公司持續加速全球佈局與業務開拓下，中華電將於2024年上半年於德國設立歐洲子公司，作為中華電在歐洲拓展國際業務的先驅。

中華電去年第4季個人家庭事業群營收為365.4億元，增加4.4%。行動服務營收增加5.3%，主因客戶升級至5G服務及月租型客戶數成長，同時受惠於漫遊營收成長貢獻。固網服務營收年減0.3%，主因固網語音營收如預期下滑，惟固網寬頻營收受惠於方案推廣成效而成長，增加3.3%。受惠於iPhone15系列熱賣，銷貨收入增加6.2%。個人家庭事業群稅前淨利年減0.2%，主因3G汰停認列電信設備減損，排除一次性電信設備減損，稅前淨利年增3.6%。