宜蘭縣消防局在中央未執行該計畫前，體恤同仁並以科技救災為目標，在去年8月12日便優先追加縣款預算1340萬元，購入救災機器人（含載運車輛）2組。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年9月屏東明揚科技公司發生重大火災事故，造成10人死亡、110人受傷，其中有4名消防員殉職，突顯消防工作的危險性、不確定性與災害場址風險性，遂中央全額補助3千萬元，添購救災用無人機組和救災機器人組各4組，作為消防弟兄的堅強後盾。

鑒於近期消防人員殉職事故，消防署為降低消防同仁在執行救災勤務時發生意外事故機率，補助各縣市消防局採購紅外線熱顯像無人機組及救災機器人，透過無人機偵蒐火災現場狀況，及利用救災機器人代替消防人員深入火場執行危險性救災行動，以保障消防人員救災安全。

宜蘭縣消防局表示，「充實科技化救災用無人載具裝備協助計畫」從今年1月1日起至12月31日開始執行，中央特別統籌分配稅款全額補助3000萬元，補助內容為救災用無人機組及救災機器人各4組。

但縣府消防局在中央未執行該計畫前，體恤同仁並以科技救災為目標，在去年8月12日便優先追加縣款預算1340萬元，購入救災機器人（含載運車輛）2組。消防局表示，目前隊上取得無人機專業空拍機證照有13位同仁，接續規畫再培訓10位，讓更多同仁能遠端遙控操作救災。

救災機器人功能有紅外線熱顯及拍攝火場影像，長時間於高溫現場涉水，即時傳輸影像及毒氣、熱源監控數據，適用危害性高的化學工廠及儲槽等火災。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

而救災機器人功能有紅外線熱顯及拍攝火場影像，長時間於高溫現場涉水，即時傳輸影像及毒氣、熱源監控數據，適用危害性高的化學工廠及儲槽等火災；另五用氣體偵測功能發揮性有機氣體（PID）、硫化氫（S2H）、一氧化碳（CO）、氧（O2）及可燃性氣體（LEL）。

救災用無人機功能則可以遠端遙控操作。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

救災用無人機功能則可以遠端遙控操作，大範圍面積搜索，熱顯像監控及火點偵測搜尋，即時影像傳輸及拍攝，快速提供災害現場狀況及災情動態，以利爭取救援時效及妥善資源調度。

消防局長徐松奕表示，現代科技日新月異，利用遙控無人機來救災目前只是個開端，它的技術與未來可能的發展及應用將會愈來愈成熟，相信在未來它的性能還會再強化，可以運用的項目也會變得愈來愈多，讓同仁出勤更有生命保障。