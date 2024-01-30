新北市蘆洲地區，日前有地方社團小編，收到家長的求助訊息，家長傳訊息表示，女兒遭男子尾隨搭訕，希望社團可以PO出訊息提醒大家要小心，而轄區警方網搜發現此狀況，立即請轄區警方調閱監視器，找到該名男子，全案依性騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。

這件尾隨性騷擾事件，發生在本月4日的晚上8時許，當時國中少女補習完走路回家途中，一名男子尾隨靠近，不斷跟少女盤談搭訕，少女相當機警，擔心直接拒絕會激怒男子，隨後假意回答並趁機走到附近的便利商店內，打電話跟父親求救，而男子見狀才轉身離去。

而國中少女的家長慶幸，女兒當時並沒有被男子動手危害，也慶幸自己女兒相當機警聰明，才沒有惹怒那名男子，因擔心還有其他少女受害，才會傳訊息給地方臉書社團《我是蘆洲人LoveLuzhou》請小編發訊息提醒大家。

國中少女晚間返家，遇到詭異男子尾隨，警方得知訊息迅速逮人。（翻攝畫面）

轄區蘆洲分局表示，警員網搜發現此訊息，立即連繫受害人的父親，並調閱當時附近監視器，確定該名行為怪異的游姓男子（39歲），並立即連繫將人帶回偵訊，全案詢後依性騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。

地方臉書上PO文提醒民眾。（翻攝臉書：我是蘆洲人LoveLuzhou）

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。