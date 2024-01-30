台中知名觀光景點如三井OUTLET、梧棲觀光漁港及高美濕地環港北路沿線（風車大道）等，台中港務警察總隊將自2月8至14日針對景點周邊道路及重要路口實施交通疏導與管制。（台中港務警察隊提供／潘虹恩台中傳真）

春節連假將至，台中烏日高鐵特區是南來北往樞紐，警方預估2月7日16時至晚間湧入返鄉車潮，及12至14日湧入出遊、返工車潮；國道1號王田交流道2月12至14日每日12時至21時雙向匝道封閉，國道3號龍井及烏日交流道2月13、14日13時至18時實施北向高乘載管制。

春節連假將至，台中烏日高鐵特區是南來北往樞紐，警方30日建議南投民眾中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾從王田交流道接烏日區中山路；台中民眾從台74線及建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵台中站。（烏日警分局／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局30日說明，依照往年經驗預估2月7日16時至晚間湧入返鄉車潮，以及12至14日（初三至初五）湧入出遊、返工車潮，建議南投民眾中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾從王田交流道接烏日區中山路；台中民眾從台74線及建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵台中站。

烏日警分局提醒，國道1號王田交流道於2月12至14日（初二至初四）每日12時至21時實施雙向匝道封閉；國道3號龍井交流道及烏日交流道於2月13至14日（初三至初四）13時至18時實施北向高乘載管制措施，民眾上國道前可利用高速公路1968 App查詢管制措施與即時路況，避開尖峰時段及路段。

烏日警分局也說，高鐵台中站1、2樓接送旅客區域均設置「違規停車偵測執法設備」全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規行為，擷取影像依法逕行舉發。高鐵台中站區2樓為送客專用，民眾送親友到車站搭車一律在2樓下客區臨停；站區1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛長時間臨停等候旅客，另可利用高鐵特約停車場（嘟嘟房）享30分鐘免費停車。

另，台中知名觀光景點如三井OUTLET、梧棲觀光漁港及高美濕地環港北路沿線（風車大道）等，台中港務警察總隊將自2月8至14日針對景點周邊道路及重要路口實施交通疏導與管制，避免人車潮壅塞，造成交通瓶頸。