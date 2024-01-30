民進黨基隆市議員張秉鈞和其父張錦煌擔任議員期間，分別詐領公費補助的助理費，因自白犯罪等理由減刑後，最低刑度仍3年6月，上月基隆地方法院以2人非屬惡性重大，未有前科且認罪，再依刑法減刑2年以下並宣告緩刑。然檢方指法官既認被告行為不端、居心不良，就不符刑法「顯可憫恕」減刑條件，決定上訴；據了解，張秉鈞也已提起上訴，至於上訴原因仍有待地院公布。

基隆地檢署表示，法官於判決文中提及「張錦煌、張秉鈞擔任基隆市議員，動見觀瞻，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理之用意，竟不實申報公費助理致使公務員陷於錯誤而為不實登載，因而詐領助理費用」，行為均非可取。在此原則下，2人行為為何會有特別「顯可憫恕」情形？因此不應適用刑法第59條規定再減刑，進而獲得宣告緩刑條件。

張錦煌原任基隆市議員，後來由其子張秉鈞接棒問政。檢方接獲線報，張氏父子涉嫌詐領公費助理費，去年6月間逮捕張錦煌和妻子陳瓊茹、張秉鈞和吳姓、陳姓人頭助理，帶回偵辦，聲押張家3人獲法院裁准，並延押數次。

檢方查出張姓父子2009年到2022年間，分別詐領助理費962萬多元和119萬多元，還另查出當時獲得民進黨提名參選基隆立委的張秉鈞，收受100萬元政治獻金未依法申報，去年11月間全案偵結，共起訴5人。

該案經基隆地院審理後，於去年12月29日宣判，張錦煌、張秉鈞犯利用職務機會詐取財物罪，依貪汙治罪條例應處7年以上徒刑。法官以2人坦承犯罪，並因需支應婚喪喜慶、服務處運作等諸多雜務費用，出於貪圖便宜而將財物轉作他用，犯罪情節非屬惡性重大，依同法規定減輕其刑，但最低仍需處刑3年6月。

法官認為，張姓父子判刑3年6月仍屬過重，並無從與完全中飽私囊者惡行區別，2人犯罪情狀，客觀上應足以引起一般人同情，再依刑法第59條規定酌量減輕其刑，判處張秉鈞1年11月、其父張錦煌2年、其母陳瓊茹1年10月，3人均褫奪公權4年。考量3人犯後坦承犯行，且已分別繳回119萬餘元與962萬餘元繳交犯罪所得，均獲判緩刑5年。

但檢方不認可法官減刑之說法，認為判決主文就有提及「居心不良、行為不端」等評價，就不能符合「顯可憫恕」的規定，再度減刑甚至緩刑，因此提起上訴。據了解，張秉鈞近日也針對該案提起上訴，但上訴理由為何，檢方表示仍未知，須待地院提供後才能了解上訴主張。

而依據刑法規定，褫奪公權屬於從刑，須待主刑定讞後才能一併執行，因此在檢方與張秉鈞鈞提起上訴的情形下，本案尚未定讞，因此張的議員資格在未定讞前，原則上應可繼續維持。