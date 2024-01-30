為解決校園室內運動空間不足及推動綠能發展，新北市自2021年配合中央政策，推動「學校設置太陽能光電運動場計畫」，去年度新建置完成9校光電運動場，累計建置完成15校光電運動場，另還有12校已與廠商簽訂光電運動場合約並公證，共有27所學校規畫設置光電運動場，並力拚2026年達成30校光電運動場目標。

教育局鼓勵各校設置並於學校校舍改建、新建或設置斜屋頂時，將校園節電設施及太陽光電系統建置納入能源轉型規劃，截至去年底已完成231校屋頂光電建置，目前新北市校園建置太陽光電系統發電量已達約7千9百萬餘度，依據經濟部能源署2022年度電力排碳係數，可減少碳排放量約3萬9099公噸，為北台灣第1名。

去年新完成太陽能光電運動場的二重國中校長游翔越表示，學校是新北市低碳教育推廣學校，太陽能光電運動場不僅能產生綠電、實踐減碳，也能供學生有不怕風吹日曬雨淋的運動場地，學校的土地及校舍也能充分利用提高效益，更能兼顧環境保護的教育目標，還可得到售電給台電公司後的售電回饋金，用以充實教學設備，可說是一舉數得的作法。

文德國小校長李慧美表示，學校光電運動場面積為886平方公尺，屋頂型太陽光電設施及光電運動場年總發電量預估為98萬8000度，發電量比學校用電量多1.8倍，成為一座小型綠能發電場。校園建置實際的太陽能發電系統，為學生提供實地進行能源教學的機會，在校園內就能看到綠能技術和可再生能源的應用，使學生直接理解永續及綠能的概念，作為學校綠能教育的重要一環。除了能源運用以外，在炎炎夏日或雨天中，光電運動場提供師生舒適涼爽的體育運動場地，增加場地運用的彈性，也提高學生參與運動的意願及舒適性，豐富了學生的學習環境。

教育局表示，現有27校與廠商簽訂光電運動場合約及公證，為北台灣最多的縣市，預期可造福約4萬6千名師生，將持續推動及媒合學校再設置3座光電運動場，以完成2026年度達成30座光電運動場為目標，讓學生以光電運動場為學習場域，學習與生活連結，使綠能發電議題與日常生活實踐相呼應，培養師生能源素養，也發展綠能產業，為環境永續盡一份心力。