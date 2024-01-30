民進黨嘉義市議員林煒軒28日被追撞打傷、逼下跪、「喊對不起王美惠」，牽扯出選舉恩怨陰謀論，涉案的吳男、楊男遭押，偵辦檢察官休假中、市刑大隊長將異動，後續案情發展備受矚目，嘉檢表示，案發時是代班檢察官處理，休假出國的正班檢察官已初步了解案情，返國後即接手。

林煒軒與助理李冠霖28日開車跑行程，座車在世賢路三段地下道時遭吳男、楊男的自小客車尾隨、追撞，林煒軒被以甩棍毆打，還被逼下跪「喊對不起王美惠」，李男則被噴辣椒水。

吳、楊被帶回派出所，即有林姓男子自稱代表張姓議員送檳榔、香菸到派出所，遭林煒軒質疑關說。

警方表示，50歲林姓男子送檳榔到派出所停留約5分鐘，當時因獲報車禍案，兩名男子是準現行犯，林男自稱代表某議員，但經查林男與張姓議員不認識、張姓議員也未派人到派出所，林男目前列證人身分。

檢警調查，吳男、楊男都來自新北市，2人素行前科大多是聚眾鬥毆、恐嚇，不排除有幫派背景，林姓檳榔男自稱是吳、楊的友人，吳、楊案發前幾天到嘉義市活動，林男負責接待。

嘉義地檢署表示此案發生當時是由資深檢察官代班處理，正班檢察官休假出國，2月2日返國後仍將接手承辦此案，是正常程序。

而嘉義市警察局刑警大隊長李奇勳已經刑事局發布調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長，31日將北上履新；李奇勳今天說，當嘉市刑大隊長一天就會盡力偵辦此案。

嘉義市警察局長沈炳信、嘉義市警一分局長何明祥都新上任，再加上澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩將接任嘉市刑大隊長，此件牽扯政治恩怨的社會矚目刑案，考驗檢警的辦案專業。