58歲香港男星郭富城出道38年，經典歌曲〈對你愛不完〉紅遍全亞洲，郭富城2017年與方媛結婚，婚後兩人育有2個寶貝女兒；近年郭富城行程滿檔，除了有巡迴演唱會要開，還要拍攝電影、出席重要活動、和家人相處，沒想到日前郭富城出席活動，被直擊疲態盡顯，引人擔憂。

郭富城日前除了要舉行巡迴演唱會，又要為電影《臨時劫案》勤跑宣傳，他和林家棟到大陸戲院宣傳時，被拍到56歲的林家棟攙扶著58歲的郭富城下樓，郭富城急忙搖手示意不用，林家棟才放手，在台上郭富城疑似走神，讓現場觀眾也評價：「感覺郭富城有點累...」、「郭富城路演現場，感覺一天下來有點累了 經常放空」。

影片中郭富城離開前有明顯咳嗽的動作，疑似當天身體不適，以至於體力跟不上，對此網友們直呼：「這個年紀保持這樣不容易」、「旁人扶他下樓……他很介意……怕像攙扶老人」、「好心痛他啊。作為老粉，很想他經常出現在幕前，但是又真的心疼他那麼累，勞模中的典範」、「頭髮這樣真的好顯老」、「狀態不好吧，上次在馬場他這個髮型穿的西裝，就顯得好帥好年輕」、「像是感冒了」、「如果你知道他最近的行程就會理解，快60歲大爺了，真不容易………敬業」。

郭富城前陣子表演經典歌曲〈對你愛不完〉時被發現動作已經有不靈活的跡象，對於年齡增長他坦言做歌手會很累，不一定能做到老，但做演員可以，之後可能會把重心放在演戲上。