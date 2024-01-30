新北市長侯友宜在選後回歸市府，外界關注國民黨2026年的下一屆市長選舉布局。即將從新北市法制局長卸任的國民黨不分區立委當選人吳宗憲透露，市府內部大家私下也會針對此事閒聊，包括外界提到的副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷都不錯，年齡、經歷都蠻適合，對市政也嫻熟。他更透露，侯友宜私下也有問過他此事。

曾任20年檢察官，被稱為「貪官剋星」的吳宗憲，今（30日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談及過去從司法官到新北市府小內閣的經歷，以及未來就職立委後的目標，也被問及2026新北市長選舉布局。吳宗憲表示，侯友宜目前還沒有怎麼談，還是專先市政，未來誰接班也許侯心中有盤算，但一定會跟國民黨好好溝通。吳透露，侯友宜也有來問過他，聊誰比較適合，但他也只能說「我怎麼知道，我對政治又沒有很熟悉」。

主持人王淺秋追問，民眾黨應會派出準立委黃國昌、民進黨是立委蘇巧慧，國民黨的人選會是誰？侯友宜心中有沒有比較適合的接班人選，像是新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷？吳宗憲認為，這幾位在電視上都經常被點名是很好的接班人，也各有弱點、各有所長，就看他們怎麼補足弱點、凸顯專長。他也透露，同仁私底下都會聊，包括劉和然、李四川及洪孟楷等都很棒，年齡、經歷都蠻適合的，對市政也嫻熟，但國民黨需找到自己敗選的原因，才有辦法吸引年輕票。

2024立委選舉，新北市立委洪孟楷(右)拿下新北市最高票及全國最高票，被視為國民黨接班2026新北市長的人選之一。（摘自洪孟楷臉書／呂健豪新北傳真）

吳宗憲直言，他加入國民黨才兩個月，不是老國民黨員，在外人的角度看，不是穿著棒球外套跳街舞，年輕人就會把票投給你，這種玩法一定沒有年輕選票，反而他們還會視你是傻子，年輕人要的是有願景、有未來感，柯文哲會吸到這麼多年輕選票，就是因為他有把問題點出來、給他們未來願景，不是靠跟年輕人打電動，年輕人沒那麼好騙、沒那麼笨。

吳宗憲也說，不是在競選辦公室、市府用很多年輕人，就叫做尊重年輕人，如果只是用年輕人執行老人的策略，那還是老的那一套，他建議長官真的要放手給年輕人去玩，長官在旁邊盯著不要出大事、傷到自己就好，整個邏輯還是要聽年輕人。