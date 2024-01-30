行政院宣布有條件核定台中捷運藍線綜合規畫案，預計工期10年，看在產業界眼中忍不住大呼「實在太久！」鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰表示，台中市想成為國際大城，不能光靠捷運綠線，必須藉由藍線與綠線形成十字路網提高運量，才能帶動城鄉發展，他呼籲應縮短工期、提早開工。

賴正鎰指出，台積電1.4奈米廠落腳中科，且水湳經貿園區等重大建設、投資陸續到位，台推估中市5年後人口數可能突破300萬，其中最主要帶動區域包括西屯、龍井與沙鹿等，更需要交通建設配合；以房產角度來看，台中市重大建設一定帶動人口移居，並將由科技族群領軍。

賴正鎰公開向政府提出5大建言，首先就是推動3條捷運交通，他說，包括綠線延伸大坑、彰化，藍線延伸南投草屯，以及從清泉崗機場銜接水湳會展中心的橘線都應加速推動，三條捷運才能建立完整的中彰投生活圈；此外配合類捷運概念的台鐵高架捷運化、山海環線雙軌高架，等於台中有5條捷運可相互串接，可大幅提升搭乘率。