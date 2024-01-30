新光金經營權在去年6月股東會董事改選後變天，經營團隊承諾金管會2023～2025年每年須對新壽現增70億元，但去年僅完成15億元。由於新壽連2期資本適足率（RBC）未達法定門檻，新舊經營團隊對於辦理現增一事隔空交火，進而牽扯出「大股東干政」等爭議。

對此，銀行局長莊琇媛今日在金管會新春記者會中表示，新光金董事會議事紀錄中，有大股東表達現增意願，但最終未達成共識。直指目前爭執所謂「大股東干政」並非最重要之事，強調盡速完成現增、讓所有資本適足率均符合規定，才是新光金目前最重要之事。

保險局長施瓊華指出，新壽增資爭議有2個問題，一是對主管機關的承諾，一是將RBC提升達法定標準。新壽已承諾去年起連3年均完成現增70億元、但去年僅完成15億元，加計今年應完成的70億元，合計125億元額度勢必得辦理現增，才足以解決此問題。

而新壽去年底RBC低於法定標準的200％門檻，金管會已要求提出增資或財業務改善計畫，新壽對此已完成發行130億元次債募資，但去年的70億元現增仍有55億元現增未完成，強調新壽勢必要辦理現增。

黃天牧隨後提出5點聲明。首先，金融業經營有高度公共性，不能有違保戶及存款客戶的誠信託付，以誠信維護客戶的資產才是最重要的。新光金每年增資70億元的承諾，不可因經營團隊調整就忽視，不容現任經營團隊打任何折扣。

其次，目前企業經營已從股東主義轉為利害關係人主義，遑論金融業經營要以誠信為本，負責人應將客戶權益念茲在茲，而不在於「股東的損失與成本為何」（意指面額下增資），重申增資能否獲利是一回事，重點在於保戶及存戶投資人權益優先。

再者，金融機構主要股東理應優先現增「沒有任何理由」。資金缺口不盡然一定由大股東承擔，可透過發債，或在不影響財業務下、經金管會同意由子公司上繳盈餘，但承擔注資是主要股東的最重要責任及義務，為何不讓有意願的股東增資，直言「真的是為保戶著想嗎？」

最後，黃天牧指出，陳淮舟上任首天給員工的公開信中，有非常高的格局，特別提到股東之間齊心打拚，但現在看到的是新舊股東間的對立，直言「不符合對金控經營期待」，再度呼籲應「畫異求同，同舟共濟」，為309萬保戶、320萬存戶及諸多投資人的權益共同努力。