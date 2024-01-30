職棒樂天桃猿前領隊浦韋青和樂天桃猿女孩前經紀人陳元凱涉嫌找樂天女孩私接商業活動，桃園地檢署30日指揮廉政署通知浦韋青、陳元凱及4名樂天女孩到案說明，浦韋青、陳元凱列被告，女孩則是證人，全案朝向背信、《稅捐稽徵法》偵辦。

棒球圈人士說，樂天女孩有分樂天公司經紀約和個人經紀約，若以樂天女孩名義出席活動，皆須和樂天公司接洽，行情則視出席女孩名氣，通常在10多萬到數十萬不等。據悉，浦韋青、陳元凱涉嫌對外接洽活動，但未向公司報告，收入則是放入個人口袋。因浦韋青是領隊，廠商根本不知道與浦韋青私接邀約。女孩因也是聽從浦、經紀人指示，也不清楚自己出席活動時，公司不知情。

桃園地檢署30日指揮廉政署搜索樂天桃猿辦公室及浦韋青、陳元凱住處、公司，並帶回廉政署，另還有4名樂天女孩也以證人身分說明案情。據了解，原本檢、廉還要傳喚更多女孩，但因部分女孩30日已有表定活動作罷。檢、廉調查，浦、陳2人對部分外接洽商業或是公部門活動，收入直接放入口袋，球團毫不知情，但女孩出席都是公開活動，球團發現後向廉政署報案。但具體有多少次私接，檢、廉也還在釐清中。

浦韋青原本是樂天桃猿領隊，去年轉任副總，今年初被降為經理。當時棒球圈就有議論，懷疑浦有狀況。