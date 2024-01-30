大陸智通財經網報導，香港財政司司長陳茂波1月30日在香港資本市場論壇致詞指出，面對全球高息環境，多個周邊不明朗因素疊加影響，金融市場出現波動，港府當局全天候監察，至今未見香港有異常情況，金融市場持續有序高效運作，金融體系維持穩健聯繫匯率運作良好。

陳茂波指出，雖然地緣政治因素影響歐美資金流向，但中東主權和家族基金正積極尋找歐美以外的投資機會，相信香港可以吸納一定資金流入。

他說，資金流向不會一面倒，最重要是利用好香港的獨特優勢，目前正與大陸監管機構討論加快審批企業赴港上市進度。他又說，對外鼓勵中東和東南亞國家企業赴港上市，也會全力發展債券市場，補充融資功能等。

陳茂波表示，大陸經濟仍穩步增長，去年社會融資、信貸增速等指標也強勁增長，但要培育新的增長點需要過程。香港也繼續擴大和深化與大陸金融市場的「互聯互通」，並且強化香港作為離岸人民幣業務樞紐的定位互聯互通，加強連接助力，一方面助力大陸金融市場的有秩序開放，貢獻國家的金融建設，另一方面，幫助市場連接更加廣闊，構築的道路更加多層次，這樣經過香港的資金流自然就會增加。在此方面，香港正與大陸的監管機構緊密商議，加快推進相關工作，其中一個重要舉措，就是「南向通」裡面加入人民幣交易平台，讓大陸的投資者可以直接用他們的在岸人民幣買港股，利用其資金進一步推動香港市場流動性，對於他們來說則降低資本風險。

此外，將有更加多國際企業納入。隨著互聯互通更加深入推進，將會進一步促進香港作為「離岸人民幣」樞紐發展。人民幣作為國際貿易、貿易支付和儲備的一個貨幣功能，估計會不斷增強，未來國際上用人民幣會越來越多，因此，以人民幣計價投資，加上作為風險管理等衍生工具的需求會越來越大。

香港還將發展資產和財富管理業務，吸引更加多的資金來香港。過去一年，特區政積極推動資產和財富管理業務來香港的發展。近期還公布資本投資者入境計畫，又明確「跨境理財通」進一步優化實施措施，此後還將適時推出新的措施。

陳茂波稱，西方媒體對香港的評論難免偏頗，他認為對外宣傳香港的獨特優勢，對吸納資金十分重要，因此香港政府已經積極走出去訪問，並舉辦多項金融盛事，期望繼續介紹香港的真實情況。

陳茂波指出，去年香港存款增長5％，整體仍錄得資金淨流入。期內私募基金管理資本達2200億美元，規模亞洲第一；去年首9個月香港本地發行債券達5070億美元，按年升7％，資管規模據最新統計亦達4億美元，在亞洲領先。