台南市社會局近年持續辦理台南市愛心餐食補給計畫，累計挹注約434萬元捐款。社會局日前公告，將評估提供寒假期間有餐食需求的弱勢學童至全市4大超商兌換餐食，助學童在寒假期間得以溫飽過寒冬。

台南社會局發放超商餐券助弱勢學童(圖片來源：台南市社會局提供)

寒假已至，許多弱勢學童因無法享用校內提供的營養午餐，而面臨三餐無法溫飽的窘境。台南市長黃偉哲對此表示，台南社會局自105年起即推動愛心餐食補給站計畫，讓台南市弱勢家庭兒少在寒假期間憑餐食兌換券至全市4大連鎖超商，兌換各類餐食，滿足學童基本照顧。餐食券面額70元，經企業免費加值10%後可兌換77元之餐食。

台南市社會局說明，社會局於112年媒合5個民間企業團體及及眾多善心個人捐贈款等多方資源，持續辦理台南市愛心餐食補給站計畫，總挹注捐款約新台幣434萬元。本次愛心餐券發放活動，將由社會局社工評估提供給有用餐需求的弱勢學子，在寒假1/22至2/15期間可在全市一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4大連鎖超商共計892家門市兌換餐食。

社會局表示，今年寒假期間共發放1萬3,550張餐券，計965名弱勢家庭兒少受惠。該計畫自105年推動至今，累計已發放逾45萬張餐食券，逾1萬5千位學童受益。

社會局補充，愛心餐食券計畫將四大連鎖超商納入家庭支持網絡，提供即時餐點服務，降低社會風險案件。發放對象是經社會局社工評估有需求之弱勢學童，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等餐食。社會局提醒持餐券之學童務必於寒假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。