台中捷運藍線綜合規畫獲行政院核定通過，國民黨台中立委江啟臣除肯定行政院，也感謝台中市長盧秀燕一再呼籲，但他也指出，捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔42％經費675.59億元，中市府必須負擔近6成，但高雄市卻可因財政欠佳而獲得6成的中央補助，顯然是懲罰了好學生，他將請中央檢討重大建設補助方式。

江啟臣稍早在臉書發文，對台中捷運藍線綜合規畫獲政院核定，提出個人看法，他直指，捷運藍線建設經費，台中市府必須負擔高達939億元，約為總經費的6成，未來不只是市府沉重的財政負擔，恐怕也將排擠其他重大建設的推動；他指出高雄市卻可因財政欠佳而獲得6成的中央補助，顯然是懲罰了好學生，未來除了會繼續和中央爭取預算，也會請中央檢討重大建設補助方式，勿讓攸關地方發展的捷運建設反成為地方財政陷阱。

江啟臣也說，新一屆國會將在2月1日正式展開，他會繼續努力，除將要求中央核實撥補經費，監督進度，也會要求中央提供相關協助，早日讓台中捷運十字路網成形。他將會進行專案管考，並持續督促中央協助台中市完成其它捷運建設，包括崇德豐原線，綠線延伸大坑、彰化，還有機場捷運橘線等，透過民意監督，要求行政單位加速推動，一起努力完善中部地區的捷運網絡，提供市民朋友四通八達的交通路網。