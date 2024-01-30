女星小S（徐熙娣）與圈外人許雅鈞結婚後，先後生下3個女兒，3人都越長越漂亮，還有人形容女兒們都比她漂亮、身材好。不過，小S不讓女兒搶風頭，今（30）日罕見曬出性感泳衣照，超兇身材讓網友驚呼忍不住放大看，大讚「有夠辣」。

小S近日一家人到國外旅遊，她與女兒們先後分享出遊美照，二女兒Lily中空裝穿搭被說很辣，連小女兒許老三都被說長相越來越逆天，幾乎快搶走她國際巨星風頭；女兒被誇讚激起小S好勝心，立刻更新近況自豪地說，「45歲有點肉還挺性感的啊，什麼螞蟻腰？走開」。

小S罕露性感身材。（圖／摘自小S Instagram）

沒想到小S罕見PO出身穿性感泳衣的辣照，小S在海邊倚靠著欄杆，身上是一件繞頸黑色連身泳衣，超兇上圍幾乎快包不住，開高衩設計還展現出她的蜜大腿，整個人辣到不行；其實小S近年鮮少耍性感，大多只有在節目上秀出一雙美腿。

網友們全被小S火辣身材驚艷到，沒想到衣服底下這麼有料，「原來妳的胸這麼大喔」、「28歲的臉，18歲的身材」、「真正的S曲線」、「不小心放大看，整個曲線跟腿太美了」、「感覺這次回來會再生一個了」、「不合理，這個身材太不科學了」。