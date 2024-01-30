大順一路因鄰近愛河之心、義享天地百貨、好市多等商圈景點，車流量龐大，加上輕軌成圓後，加劇對車流、人潮影響，高雄市府去年啟動龍德新路東延計畫，其中重點的龍德橋於今天完工通車，工務局要拚3月全線通車到民族路，紓解大順一路龐大車流。

高雄市工務局表示，龍德新路向東延伸計畫，將龍德新路拓寬後延伸至河堤南路，並串連107期市地重劃區道路到民族一路，藉以分散大順路車潮，其中最重要跨越愛河的龍德橋橋梁工程於今日開放通行。

高雄市副市長林欽榮說，龍德新路的拓寬及東延，除藉由工程手段讓拓寬後的龍德新路延伸至河堤南路，導引大順路繁忙車流，更得以串連107期市地重劃區道路至民族一路，能夠大幅度疏導博愛至民族期間之大順路段約28 ％車流移轉量。

林欽榮進一步表示，繼龍德新路拓寬後，市府緊接著辦理「鼓山區龍德新路南側道路開闢及往東延伸跨越愛河橋梁工程」，本工程總經費約3.56億元，興建一座跨越愛河的鋼拱橋樑銜接河堤南路，同時新闢新德路至博愛路之20米寬L型道路，今日一併開放通車，由此，大順商圈全周邊路網更加完善，亦能有效降低輕軌營運後的交通衝擊。