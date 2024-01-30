新北市議會國民黨團昨（29）日舉行第四屆第一任、第二任新卸任黨團幹部交接典禮，新北市長侯友宜及副議長陳鴻源出席，新任書記長由陳偉杰議員擔任，議員蔡淑君、江怡臻、呂家愷擔任副書記長，財務長則由議員白珮茹擔任。

侯友宜說，新北市是台灣的縮影，跟民眾站在一起，一直是國民黨最重要的目標，相信陳偉杰接任書記長後，會用不一樣的思維走出不一樣的路，讓大家更為凝聚，也期許當選立委的議員廖先翔、葉元之進入立法院，為新北市爭取更多預算與建設。

副議長陳鴻源表示，新北市從最大市變成最好市，是市府團隊以及歷屆議員的共同努力，希望國民黨一棒接著一棒，相信會更有戰力、更有活力。

卸任書記長廖先翔表示，國民黨的轉型是現在進行式，也體現在每個角落，偉杰議員一定會持續帶領國民黨團為新北市民的建設、福祉做出最大的努力。

陳偉杰表示，接任議會黨團書記長今年有三大目標，首先要凝聚黨內共識，強化黨團功能，對議題的設定與攻防會全力支援；其次是協助黨團各議員的社群溝通能力與經營，國民黨對選民的對話要持續努力。

陳偉杰指出，新北市是最大的直轄市，幅員遼闊，各項議題都有賴選區議員協助反應，因此針對各項民生議題的選民服務與提案內容，會持續以黨團的角色服務黨內同志。