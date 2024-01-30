台中捷運藍線審議通過，南投縣長許淑華指中捷藍線未延伸至南投，盼中捷橘線也能盡快通過審議並興建。（資料照片／楊靜茹南投傳真）

民進黨總統當選人賴清德選舉期間曾開支票捷運進南投，行政院宣布核定台中捷運藍線綜合規畫案，民進黨立委蔡其昌29日宣布中捷藍線審議通過，因此南投縣長許淑華30日也向中央喊話，盼賴清德總統兌現對鄉親的承諾，讓中捷橘線延伸到南投也能盡快核定。

許淑華說，她擔任立委期間積極爭取中捷延伸至南投，2022年4月8日還請求時任行政院長蘇貞昌協助，讓台中捷運橘線延伸南投，以及鐵道集集支線濁水站延伸至南投市區，形成南投路網系統。賴清德競選2024總統期間，曾公開表示「要規畫台中捷運也能夠延伸到南投」，她盼望執政黨和即將就任的賴清德能兌現對南投鄉親的承諾。

許淑華強調，台中捷運延伸到南投是南投縣民期盼的重大交通建設，中捷藍線目前審議通過，但中捷藍線未延伸至南投，不過捷運若現在不做，將來還是要做，由於興建捷運地方政府也要自籌龐大配合款，她建議中捷可先延伸到草屯，若中央同意，土地取得由縣府解決。

南投縣政府表示，南投縣軌道系統整體路網評估計畫將於2月6日上午召開工作計畫書審查，縣府提出台中捷運橘線從霧峰延伸到南投市，名間濁水車站與鐵路集集支線到田中高鐵站；尚有集集支線濁水站延伸到南投市，可輔助南投縣形成較完整交通路網。