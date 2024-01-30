周志鴻里長抱認養小棧貓咪，歡迎大家來認養。（動保處提供）

新北市三峽區礁溪里長周志鴻曾擔任義消，平時協助服務里民捉蛇，為了推動認養寵物，今（30）日於里辦處成立三峽區第2家里辦公室毛寶貝認養小棧，也是新北市第18家，讓民眾可以就近辦理認養。

三峽區公所區長施玉祥、動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸今到場共襄盛舉。新北市政府動保處希望透過認養小棧設立，讓更多毛寶貝找到溫暖幸福的家，歡迎更多里辦公室加入行列。

三峽區礁溪里長周志鴻除了成立認養小棧外，過去一向就非常注意里內流浪犬貓問題，當里民反應河堤有流浪貓問題需要處理，周志鴻立即向動保處申請誘貓籠協助捕捉，共捕獲2隻並交由民間協會收容及送養。

對於有愛心人士捨不得看流浪犬貓挨餓而餵食牠們，周也會宣導「乾淨餵養」觀念及支持動保處所推行TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及回置）政策，並在里內2處公園放置狗便袋供里民取用，宣導「狗便不落地」的理念，落實飼主責任。

另周志鴻因有20年的義消經歷，對捕蛇經驗豐富且受過專業訓練，若接獲里民通報後，立即帶著動保處提供的捕蛇夾、捕蛇籠、捕蛇勾等裝備前往處理，並在里辦公處門口張貼各式各樣的蛇類介紹，讓動保觀念能深入鄰里社區及減少對蛇的恐懼。

因周志鴻喜歡毛寶貝，因緣際會下，看到鳶山里周文美里長與動保處合作成立愛心認養小棧，且周也很熱心分享認養相關資訊，更加覺得成立愛心認養小棧是很有意義的事，可為毛寶貝盡一份心力，幫牠們找到好歸宿。

新北市動保處表示，民眾在認養動物前務必評估自已是否適合認養動物，居住環境、經濟能力、同住人意願等因素皆須考量，在認養後要隨時保持愛心、耐心及細心，提供足夠的陪伴及飲食照顧，養牠就要照顧他一輩子。

此外，認養高齡、身患殘疾或久居動物之家不易認養之犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，歡迎大家就近到居家附近認養小棧或新北市動物之家參觀，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。