本週社群網路媒體上發布了一張德國萊茵金屬義大利（Rheinmetall Italia S.p.A）生產的Skynex 35毫米防空快砲系統，遭到俄軍摧毀的照片，而上週該司執行長才強調，面對像包含迫擊炮在內的不對稱威脅，Skynex已經準備好因應近年來演變出無人機和巡飛彈（自殺無人機）這樣的威脅，且防空快砲的效果和性價比遠遠勝過動輒數百萬美金的飛彈系統。

Wunderwaffe after Wunderwaffe…they were so new and shiny and now?



🇷🇺🇺🇦🇩🇪 In Ukraine, the promising German anti-aircraft system Skynex, which is designed to combat drones and low-flying targets, was allegedly destroyed. pic.twitter.com/Grg9v1BhWM — Zlatti71 (@djuric_zlatko) January 28, 2024

據塞爾維新聞網《內線》（Insajder）30日報導，俄羅斯軍事部落客羅津（Boris Rozhin ）在他經營的電報（Telegram）頻道上發布了一張被摧毀的Skynex系統的照片，這也是德國近年來所開發最著名的短程防空系統（SHORAD）。

Another #German supplied #wonderweapon, the #Skynex mobile surface-to-air system. was destroyed by the #RussianArmy in #Ukraine. This is theoretically one of the most modern and efficient short-range in service with #NATO. Everything #Rheinmetall produces is pure rubbish!🤦🏻 pic.twitter.com/q3gpdNwVND — Like Rst ✊☠ (@rst_like) January 29, 2024

目前尚無關於這台卡車車載型Skynex是如何被催毀的原因的信息，但根據迄今為止的經驗，可以推測這是採血針（Lancet-3）自殺無人機（巡飛彈）或更小型穿越機（FPV）類型的自殺無人機所致。

報導推論的依據為，Skynex系統是專門用來摧毀低空和短程（4至5公里）慢速飛行的目標而設計的，例如無人機和自殺無人機，因此可能部署在無人機使用最密集的前線附近。

Skynex配備1門歐瑞康（Oerlikon） Revolver Gun® Mk3 35毫米快砲，採用有膛線的砲管，戰鬥配置為250發備彈，射速為每分鐘1000發，最大的優點是遠端火控以及可程序化爆彈，已達到砲彈於精準時間爆炸的的功能。

而模組化的系統，可以安裝在各種車輛上，包含輪式和履帶式車輛或固定平台上，是和用於保護重要設施，一套系統（砲兵連級）由4具砲台、1具雷達和1輛指揮車組成，價格為9100萬歐元（約新台幣30.6億元）。