本週社群網路媒體上發布了一張德國萊茵金屬義大利（Rheinmetall Italia S.p.A）生產的Skynex 35毫米防空快砲系統，遭到俄軍摧毀的照片，而上週該司執行長才強調，面對像包含迫擊炮在內的不對稱威脅，Skynex已經準備好因應近年來演變出無人機和巡飛彈（自殺無人機）這樣的威脅，且防空快砲的效果和性價比遠遠勝過動輒數百萬美金的飛彈系統。
據塞爾維新聞網《內線》（Insajder）30日報導，俄羅斯軍事部落客羅津（Boris Rozhin ）在他經營的電報（Telegram）頻道上發布了一張被摧毀的Skynex系統的照片，這也是德國近年來所開發最著名的短程防空系統（SHORAD）。
目前尚無關於這台卡車車載型Skynex是如何被催毀的原因的信息，但根據迄今為止的經驗，可以推測這是採血針（Lancet-3）自殺無人機（巡飛彈）或更小型穿越機（FPV）類型的自殺無人機所致。
報導推論的依據為，Skynex系統是專門用來摧毀低空和短程（4至5公里）慢速飛行的目標而設計的，例如無人機和自殺無人機，因此可能部署在無人機使用最密集的前線附近。
Skynex配備1門歐瑞康（Oerlikon） Revolver Gun® Mk3 35毫米快砲，採用有膛線的砲管，戰鬥配置為250發備彈，射速為每分鐘1000發，最大的優點是遠端火控以及可程序化爆彈，已達到砲彈於精準時間爆炸的的功能。
而模組化的系統，可以安裝在各種車輛上，包含輪式和履帶式車輛或固定平台上，是和用於保護重要設施，一套系統（砲兵連級）由4具砲台、1具雷達和1輛指揮車組成，價格為9100萬歐元（約新台幣30.6億元）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。