許多人會把豆腐視為減重聖品，不僅熱量低、有飽足感，又為優質蛋白質來源。然而，家醫科醫師黃煜晏指出，不是所有的豆製品都適用於減重，例如凍豆腐、油豆腐、百頁豆腐、豆皮、雞蛋豆腐等，皆有潛藏的熱量陷阱。其中他就提到，若豆皮經過油炸轉成黃色，其熱量會變成原本白色嫩豆皮的4倍之多，不可不慎。

黃煜晏在臉書專頁「好日子診所」發文表示，豆腐的基本製作流程為先把黃豆榨汁變成豆漿，豆漿加上凝固劑變成豆花，豆花加壓脫水變嫩豆腐，嫩豆腐再脫水變板豆腐，板豆腐脫水後製成豆乾。

進一步談及減重時期的飲食原則，黃煜晏說，是越少加工越好，像是豆漿、豆花、嫩豆腐、板豆腐、豆乾都是不錯的減重食材；然而，其它經過更多加工程序的豆腐製品，就要小心攝取。他並特別整理以下7款：

1、凍豆腐：將板豆腐冷凍後再解凍，就變成凍豆腐，因冷凍再解凍的過程會產生許多空腔，容易吸附湯汁，所以在火鍋料理中大受歡迎，但這些湯汁反而會讓食用者在不知不覺中增加熱量的攝取，成為減重地雷。

2、油豆腐：油豆腐是油炸過後的豆腐，由於外層酥皮讓豆腐不易碎裂，很適合用來炒、滷、炸，但畢竟屬於油炸物，減重時務必小心。

3、百頁豆腐：百頁豆腐是用大豆蛋白當底、澱粉當黏著劑，加上大量的沙拉油塑形而成，油脂比例甚至可高達50%，是減肥的大地雷。

4、豆皮：為豆漿煮沸時上面的那層薄膜，包括豆皮、腐竹、千張都屬於此家族成員，也是減重時不錯的食材，但要注意的是，豆皮經油炸變成黃色的炸豆皮，則要減少攝取，因其熱量是白色嫩豆皮的4倍。

5、雞蛋豆腐：是由雞蛋與黃豆所製成，有時為了讓味道更好，會添加高湯或味精等調味料，鈉含量偏高，應適量攝取。

6、芙蓉豆腐：雖名為豆腐，但原料中卻不含任何黃豆成分，它是由雞蛋、調味料及食品添加物製成，屬於蛋製品而非豆製品。基本上，是不錯的蛋白質來源，但若吃豆腐是為了補充大豆異黃酮或鈣質，嫩豆腐跟板豆腐還是比較好的選擇。

7、杏仁豆腐：跟芙蓉豆腐一樣，是「完全不含黃豆」的豆腐，主要是由杏仁、牛奶及糖製成，為熱量高的甜品。