大家聊天常說到，老人不是壞人，只是壞人變老了！為何這樣說，因為一名女子在網路上發文抱怨，搭捷運被老人插隊，勸說慘遭回：「我是老人為什麼要排隊」，讓女子心生不滿。

女子在網路《Dcard》發文抱怨的表示，她搭捷運時，大家都很有默契的排成一直線等候列車到來，突然一名阿婆站在門口旁詢問這班車是否到台大，女回答確認後，這名阿婆直接跑到隊伍前插隊，女子不滿指證，反遭阿婆嗆聲。

女子以為這種壞老人的狀況，只有在網路上看過，沒想到自己也遇上了，女子認為不管年齡，都應該要遵守規矩排隊，更何況隊伍裡還有其他很多老人，沒想到上車後，這名老人不斷碎念「居然敢叫我排隊，人都知道要讓老人，就她要我排隊……..。」

女子本來想上前吵架，但是忍一步海闊天空，退一步越想越氣，就算老了也會乖乖排隊，絕對不會像這名阿婆一樣，因為女子知道不要倚老賣老，為老不尊！

網友看到這篇文章後，紛紛留言表示：「沒關係反正大家都看到他的無禮」、「台鐵、捷運 隨處可見，到處都在插隊」、「上禮拜遇到一個坐電動輪椅的插隊本來想說點什麼的，想一想還是算了」、「這種老人很多，但某些有類似特質的人年紀其實也不大。」、「原PO脾氣真好！」。