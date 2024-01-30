俗話說一樣米養百樣人，有時候明明一件簡單的事情，一句話就可以交代完畢，有些人卻思前想後，糾結不已。微博運勢專欄點名3星座，容易想得太多，又不知該如何表達，導致事情變得越來越複雜，只能獨自生悶氣，還弄得身邊的人一頭霧水。

▍巨蟹座

巨蟹座個性敏感，又想得多，偏偏很多事情都藏在心裡，經常因為別人無意間的一句玩笑話，陷入負面情緒，有時候明明認為對方有錯，還會檢討自己是不是太過於小題大作，不敢表現出怒火，導致身邊的人也很難察覺到他們細微的情緒變化，而獨自生悶氣。也因為負面情緒經常被人忽視，讓巨蟹覺得更加鬱悶，有時候還會莫名其妙地情緒低落或是不理人。

▍獅子座

獅子座看似霸道，其實內心也有柔軟的一面，只是會刻意武裝起來，不讓外界觸碰到自己的敏感神經，有時一旦被冒犯，礙於面子會裝作不在乎的樣子，看似灑脫傲嬌的反應，其實內心已經千瘡百孔，只能自己默默消化負面情緒，繼續展現自己強大的一面。

▍處女座

處女座沉著冷靜、做事幹練，內心也有敏感、情緒化的一面，只是他們可以很好的隱藏自己的情緒，而處女第一反應就是忍，因為他們認為爭吵是浪費時間的事情。處女座的情緒雖然難以察覺，但其實也可以從小細節觀察，如果他們的話越來越少，或是開始挑剔放大對方的缺失時，就表示他們已經忍耐很久了，如果對方還是沒發現他們的不開心，處女會更加生氣，並且彆扭的透過其他方式提醒，絕對不會透露生氣的真實原因，讓身邊的人一頭霧水。