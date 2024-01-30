林莎擁有性感身材，近日推出個人寫真書《3分鐘熱度林莎 OKINAWA 沖繩》寫真書，為了突破以往風格，特地前往日本沖繩取景，大方展現好身材。
林莎這次與何晨瀧攝影師合作，不論是一望無際的藍海沿岸，還是燈光微暗的室內湯屋，皆能看到她性感的一面，共度浪漫時分。
不僅如此，林莎為了滿足粉絲們想要收藏最完整作品套組的願望，除了寫真書本體以外，還額外收錄防潑水的無摺海報及明信片，粉絲們能將女神海報佈置在喜好的空間之中，亦能以明信片形式將其隨時珍藏。
林莎擁有性感身材，近日推出個人寫真書《3分鐘熱度林莎 OKINAWA 沖繩》寫真書，為了突破以往風格，特地前往日本沖繩取景，大方展現好身材。
林莎這次與何晨瀧攝影師合作，不論是一望無際的藍海沿岸，還是燈光微暗的室內湯屋，皆能看到她性感的一面，共度浪漫時分。
不僅如此，林莎為了滿足粉絲們想要收藏最完整作品套組的願望，除了寫真書本體以外，還額外收錄防潑水的無摺海報及明信片，粉絲們能將女神海報佈置在喜好的空間之中，亦能以明信片形式將其隨時珍藏。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。