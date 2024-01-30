林莎身穿紅色內衣套裝，相當性感、魅惑。（尖端提供）

林莎露出蜜桃臀寵粉。（尖端提供）

林莎擁有性感身材，近日推出個人寫真書《3分鐘熱度林莎 OKINAWA 沖繩》寫真書，為了突破以往風格，特地前往日本沖繩取景，大方展現好身材。

林莎這次與何晨瀧攝影師合作，不論是一望無際的藍海沿岸，還是燈光微暗的室內湯屋，皆能看到她性感的一面，共度浪漫時分。

不僅如此，林莎為了滿足粉絲們想要收藏最完整作品套組的願望，除了寫真書本體以外，還額外收錄防潑水的無摺海報及明信片，粉絲們能將女神海報佈置在喜好的空間之中，亦能以明信片形式將其隨時珍藏。