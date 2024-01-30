有「最美空姐」封號的林佩瑤，和名廚老公武俊傑結婚4年，依舊幸福恩愛，時常透過社群分享生活點滴，近日老公吃飯聲音太吵意外成為網友討論話題，她也坦言每次聽到「也會覺得很吵很火大」。

林佩瑤近日和老公到日本旅遊，她在IG限時動態曬出兩人用餐的影片，沒想到老公吃飯聲音意外成話題，還有網友忍不住詢問「主廚吃飯好吵！哈哈哈妳忍受的了？ 」她也回覆「超吵，講很多次講不聽，我就只好裝作沒聽到」。

而她也在限時動態解釋，自己已經跟老公講過無數遍，「吃飯一直唧唧唧很不好聽」，而且她印象中小時候只要吃飯出聲音都會被長輩罵，但老公說自己從未因此被罵過，讓她無奈說過很多次了，但對方沒有要聽進去的意思，「其實每次聽到吃飯出聲音我也會覺得很阿雜很吵很火大」，但為了婚姻要維持下去，她只好忍耐了。

林佩瑤近日和老公一起去日本旅遊，到富士山和河口湖遊玩，她也開心曬出和富士山的同框照，表示「謝謝老公陪我圓夢」，而她也曝光幕後花絮，透露拍完浪漫的背後立刻鳥獸散。