日本正妹雙胞胎因超高顏值在網路上爆紅，如洋娃娃的精緻五官一度被認為是AI繪圖，沒想到兩人其實是女團成員，且隸屬於不同的團體，姊妹倆也一同推出寫真集，超火辣身材讓大批網友暴動。

雙胞胎森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき）爆紅後，社群平台湧入大量粉絲，網友們也翻出她們去年推出的姊妹寫真，照片中兩人脫掉外衣，只剩下白色內衣褲，豐滿身材超火辣，再加上超高顏值，獲近萬網友按讚。

多張照片中，還有姊妹倆穿著吊帶裙，其中一人將腿跨在另一人大腿上，不小心露出底褲，柊琪琪和森風花都綁著雙丸子頭，不過似乎天氣太冷，所以她們拍攝後一同裹著毯子，敬業畫面十分可愛。貼文上傳後，網友紛紛表示：「她們真可愛」、「每一張都好可愛」、「好難分辨姊妹倆」、「太辣了」、「好養眼」。

柊琪琪和森風花來自於日本德島縣，兩人都是從護校畢業，曾當過護理師，後來各自被星探發掘，姊姊森風花去年加入女團「まねきケチャ」，妹妹柊琪琪則是女團「夜光性アミューズ」成員，姊妹倆不時會在社群放出同框照，甜美模樣被冠上「奇蹟雙胞胎」的封號。