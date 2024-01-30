以不進則退哲學及「到了啊！那準備下山」金句打響名號的私募基金東博資本創辦人、元大證券前執行副總經理李明山癌症離世，享壽不到60歲。由於李明山是上市公司緯創、友通和億豐窗簾董事或獨立董事，本周這三家公司也相繼發布重訊，消息傳出後，震驚金融投資圈。

李明山在摩根大通集團有8年投資銀行經驗，曾任花旗銀行集團全球投資銀行大中華區董事總經理，但2009年離開花旗，出任元大證券執行副總，並擔任元大在大中華區的投資銀行及法人金融業務的最高主管，主辦多家台商回台上市案。

ETtoday新聞雲報導，在元大服務2年多後，李明山轉戰私募基金，創立東博資本，由潤泰集團總裁尹衍樑在背後支持。對於外界好奇他的職涯變動，李明山卻說：「這是一個新的挑戰，也是一種學習，而生活就是一種學習。」

這種不安於現狀的人生觀，也反應在李明山的學習態度。他曾說，成功從來就不是個「點」，而是個不斷前進和學習的線性過程。

李明山東吳大學企管系畢業、政治大學企管碩士 。