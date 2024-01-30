美國國務院29日公布2023財政年度對外軍售金額，達到破紀錄的2380億美元（約7.4兆台幣），比前年增加了16%，其中又以波蘭和德國買的最多，一共花費約300億美金，購入運輸和攻擊直升機、長程飛彈發射台等武器。

綜合BBC、路透、Politico網站報導，美國2023年批准的軍售裝備，包括向波蘭出售價值100億美元的「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統、120億美元的阿帕契攻擊直升機、37.5億美元的M1A1艾布蘭坦克，以及40億美元的整合式防空及飛彈防禦戰鬥指揮系統（IBCS）。

波蘭一心成為「歐陸最強大的國家」，總理圖斯克（Donald Tusk）去年12月上任後，誓言將延續上屆政府的政策，致力於軍事現代化改革。

德國斥資85億美元購買契努克（Chinook）運輸直升機，以及29億美元的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。捷克則以56億美元的代價，購入F-35戰機和彈藥等裝備。

亞太地區方面，澳洲投入了63億美元，採購新型C-130J-30「超級大力士」（Super Hercules）軍用運輸機；南韓花費50億美元購入F-35戰機；日本則以10億美元購買一架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye）。

美國國務院透過聲明表示，武器銷售和轉讓是「美國重要的外交政策工具，對地區和全球安全有潛在的長期影響。」

正當美國對外軍火出口大幅增長，全球排名第2的俄羅斯則持續下滑，買家接二連三出走。作為俄國主要客戶的印度就在去年宣布，將與美國奇異航太公司共同合作，為印度空軍生產噴射機引擎，進一步拉開與俄羅斯的距離。