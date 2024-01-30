新竹縣政府再增一間公設民營托嬰中心，現行已有3托嬰中心與4公托家園提供服務。新竹縣公設民營福德托嬰中心30日起至2月6日開放現場報名登記，請家長持報名表單至現場辦理，預計2月4日舉辦招生說明會，3月1日正式收托，共收托24位2足月至未滿2歲之嬰幼兒，歡迎設籍新竹縣的幼兒家長申請報名。

社會處長陳欣怡說，新竹縣自2019年至2023年間，繼東正、縣政、竹東國小、新埔等4處公托家園及公設民營嘉豐、社福館後，第7間公共托育空間布建，未來預計總收托幼兒數可達144人，期盼減輕更多家長的托育負擔。

社會處表示，公設民營福德托嬰中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理，位於竹北市老人文康活動中心的1樓空間，對面有竹北市立圖書館，社區資源相當充足。中心預計採分齡兩班，一班為2至12個月的孩子，另一班為13至24個月的孩子，收托時間為周一至周五上午7時30分至下午5時30分，可延長收托至7時。中心在空間方面有大片採光透明窗，還有多元豐富的教玩具布置，期望提供給幼兒一個安心成長、自由探索的空間。

新竹縣公設民營福德托嬰中心預計2月7日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於托嬰中心臉書粉絲專頁公布。社會處提醒辦理登記須由家長親自至托嬰中心辦理，若委託他人的話要填寫就托申請委託書，每位嬰幼兒限登記1間公設民營托嬰中心，違反規定者將取消錄取及就托資格。