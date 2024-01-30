南韓「攝理教」教主鄭明析，洗腦欺騙信徒，騙財騙色，鄭明析也因性侵、猥褻等罪被判處23年有期徒刑，諸多惡行在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中曝光。怎料，居然傳出該教教徒仍然在傳教，甚至在台灣各地，都有傳出他們的身影。近日更有啦啦隊女神提到在台北遇到，並在網上公開驚險過程和網友分享。

啦啦隊女神冼迪琦在Threads透露，昨（29）日晚間8點多左右，在西門站附近，被2個韓國女生攔下，對方表示想找人練習中文，在冼迪琦答應後，她們翻開一本黃色冊子，開始介紹「父親上帝」「母親上帝」「逾越節」等內容，不過因為冼迪琦小學就讀基督教學校，所以覺得對方說的故事很奇怪。

冼迪琦分享遇邪教傳教恐怖經歷。（圖／diccc0213 Threads）

冼迪琦想起曾看到相關新聞報導，當下覺得有點害怕，一直想著要快點離開，聽到她們說的內容還有「聖誕節是撒旦的誕生日」，覺得很離譜，找藉口說要趕車才離開，要離開時還很擔心會不會被打暈帶走，冼迪琦提醒網友「大家真的要小心，特別是落單的女孩子。」

貼文一出，不少網友表示在台北車站、台中都有遇過，一位網友也說，在古亭捷運站也遇過也是2個女生衝過去跟她搭訕「妳好高好漂亮，我們是韓國人，想跟妳宣傳一下基督教...」手上拿個寫著「基督教福音協會」的資料夾，網友回對方「我是穆斯林」脫身，她也提醒「攝理教」已經改名為「基督教福音宣教會」要網友小心，注意安全。