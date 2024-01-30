南韓人氣天團Super Junior27、28日連兩天在高雄巨蛋舉行「Fan Party」見面會，吸引大批粉絲聚集高雄。SJ團員也趁著空檔逛逛高雄，不僅圭賢、始源被路人直擊在夜市排隊、吃火鍋的現場，銀赫也跟上台灣流行時事在個人ig曬出自己和黃色小鴨的合照，更PO出一分鐘的影片紀錄這趟小旅行，貼文一出隨即引來陳其邁市長按讚。

睽違13年，南韓天團Super Junior一連兩天在高雄巨蛋舉辦的粉絲見面會，團員們也利用機會抓緊時間來趟高雄之旅，團員銀赫特地來到愛河灣，和最近人氣超旺的黃色小鴨合影，還在捷運輕軌站拍照打卡，也到高雄必訪的「駁二藝術特區」和園區內的變形金剛、米飛兔等藝術裝置合照。

銀赫在照片中他比出鴨嘴手勢與小鴨同框合照模樣逗趣，逛駁二特區的時候，在米飛兔中間用手在頭上擺出兔耳，與變形金剛合照則是一拳擎天，每張照片都是有趣帥氣，有粉絲問可愛的小鴨是在哪裡?也有粉絲標記高雄市長陳其邁，要市長快邀銀赫當觀光大使。