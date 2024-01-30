71歲的俄羅斯總統普丁又要出國訪問了，這回要去的國家可是北大西洋公約組織成員國！克里姆林宮周一（29日）證實，正為總統普丁（Vladimir Putin）2月訪問土耳其的行程進行準備。普丁上一次到訪北約成員國是2020年1月，當時他飛到德國會見時任總理的梅克爾（Angela Merkel）。

綜合美國《新聞周刊》、德通社（DPA）、基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，俄國總統普丁的外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）29日向俄羅斯國際傳真社（Interfax）表示，普丁規劃2月訪問土耳其：「是的，訪問行程正在籌備中。」確切出訪日期並未敘明。

談及普丁此行目的，鄂夏柯夫透露，烏克蘭問題將成為普丁2月出訪土耳其期間與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）商討的主要議題之一。鄂夏柯夫向塔斯社（TASS）表示，普丁與艾爾多安這次會面將提及烏克蘭問題可能的和平解決方案，但鄂夏柯夫未供細節。2022年春天俄烏和談沒有結果，之後雙方遲無直接的和平談判，基輔當局明確表示，任何談判須以俄羅斯全面撤軍為條件。

俄羅斯2022年2月初兵入侵烏克蘭的戰爭爆發後，國際刑事法院（ICC）去年（2023年）3月以普丁涉嫌觸犯戰爭罪為由對他發出逮捕令，這導致普丁出國訪問受限。普丁最近出訪非前蘇聯國家的例子是去年10月訪問中國、去年12月訪問阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯。

2023年9月，艾爾多安在俄國黑海城市索契與普丁會談。

土耳其是北約重要成員國之一，但艾爾多安是西方國家與克宮之間少見的外交溝通橋樑。俄烏戰爭爆發後，土耳其並未軍援烏克蘭，也未加入西方國家制裁莫斯科的行列，而是以俄烏兩國之間的調人自居。土耳其並非ICC《羅馬規約》（Rome Statute）締約國，這代表土耳其沒有拘留普丁的義務。

普丁的土耳其之行醞釀多時。去年9月土耳其總統艾爾多安在俄國黑海度假城市索契（Sochi）與普丁會談，議題包括烏克蘭農產品取道黑海出口。去年12月普丁在年終記者會時提及，有可能會在2024年年初訪問土耳其。

在北韓領導人金正恩去年訪問俄羅斯之後，北韓外相崔善姬今年1月訪問俄國時轉達金正恩問候普丁之意，普丁也就金正恩邀他出訪平壤一事致謝並表示願意盡早訪問北韓。普丁日前已正式列為俄國3月總統大選的候選人，連任幾乎毫無懸念。