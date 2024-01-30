農曆春節將至，高雄市慈善團體聯合總會媒合NPO channel「集食送愛」豐富年菜，內容包含「佛跳牆」、「香菇肉絲米糕」等。同時，為因應寒冷的冬天，也附送暖暖包，預計照顧高雄市逾2500戶經濟弱勢長輩及家庭。

高雄市社會局長謝琍琍30日到高雄市慈善團體聯合總會位於大社區實物銀行倉儲中心，關心年菜的配置與發放作業。謝琍琍感謝實物銀行受託單位適時結合其他企業資源共同攜手照顧弱勢家庭，也感謝NPO channel公益平台推動「集食送愛」年菜贈送的活動，幫助弱勢。

高雄市為協助遭遇緊急危難弱勢家庭，以公私協力方式推動設立「高雄市實物銀行」，委託高雄市慈善團體聯合總會及社福慈善總會集結各界力量，設置11處實體分行，物資陳設類似一般商店，受助家戶依配發點數，自行依需求選取生活物資。

另設有59處物資發放站，對於無法親自至實體分行領取的受助家戶，按月將物資配送到最近的物資發放站，再通知領取或將物資配送至家中，提供生活陷困民眾短期物資協助渡過難關，一年服務超過1萬7000戶次的經濟弱勢家庭。

民眾如有物資捐贈意願或有需求者，可與社會局社會救助科聯絡（電話：07-3373372），或洽高市實物銀行電話：07-2610125、07-7481756及社會局18處社福中心。