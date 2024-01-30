有「千年一遇美少女」稱號的日本女星橋本環奈，憑著嬌小可愛的甜美外表，加上扮醜搞笑全OK的豪邁個性，讓她擄獲大批粉絲的心，工作邀約源源不絕，即將於2月出版的最新寫真集，近期也因預購量過於踴躍，風光宣布再版，人氣之高可見一斑。

而在她日前主演的警界喜劇《特命！警視廳特別會計員》中，面對一群身高皆高過她一個頭以上的資深男演員，雖說大叔們都對橋本環奈笑臉盈盈，把她當自家女兒般疼愛，但她卻忍不住苦笑嘟嚷：「每天長時間抬著頭跟他們對戲，害我在拍攝期間整個肩頸都莫名痠痛！」

在《特命！警視廳特別會計員》中，橋本環奈飾演對金錢吹毛求疵的警察，被高層派到花錢如流水的某刑警單位盯場，奉命降低其辦案經費，卻與新同事澤村一樹等人成天為錢爭論不休，邊吵邊辦案。

相較於身高只有152公分的橋本環奈，其他男星們身高全都超過180公分，整整高出她一個頭以上，也難怪橋本環奈的脖子會越拍越僵硬，算是另類「職災」。然而橋本環奈卻還能對著澤村一樹開玩笑說：「澤村哥！不要只從上面看我，人家正面比較可愛啦！」當場讓澤村一樹笑到不行，連忙出聲讚美：「哇！真的很可愛耶！」

不同於如天使般的可愛外貌，橋本環奈私下其實無酒不歡，只要一有空就會出門開喝，彷彿一天沒喝就會渾身不對勁，是日本演藝圈裡的超級女酒豪。但近日她卻在受訪時透露：「自從養了兩隻狗，我的人生徹底改變了，我現在超愛陪牠們宅在家的！」如今不管工作再累，橋本環奈一回到家就會陪愛犬們玩，不但出門喝酒的次數變少，還會特地花時間上網搜尋可以跟狗狗同住的旅館，成為狗奴也甘之如飴。

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